Путешествие с животным станет комфортнее

Теперь животное можно перевозить в салоне самолёта, даже если его вес вместе с клеткой превышает установленные правилами авиакомпании вес и габариты. Для этого при покупке авиабилетов необходимо оформить услугу перевозки животного на дополнительном кресле рядом с хозяином.

Во время перелёта переноска с животным, габариты которой не должны превышать 55*40*40 см, находится рядом с хозяином на кресле. Для безопасности клетка должна быть пристёгнута ремнями безопасности. Также в авиакомпании отмечают, что вес животного вместе с клеткой должен быть не более 23 кг.

Новая услуга доступна для путешественников экономкласса, и её стоимость равна тарифу, по которому оформлен билет.

В случае если вес животного вместе с клеткой не превышает 10 кг и её габариты в сумме трёх измерений (длина/высота/ширина) не должны превышать 118 см, могут воспользоваться стандартной перевозкой питомца в салоне. Для этого после покупки авиабилета необходимо позвонить на горячую линию авиакомпании по номеру 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) и заявить животное на рейс.

Более подробную формацию можно получить на горячей линии, а также на официальном сайте компании.