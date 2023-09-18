Путешествие выставки индустриальной фотографии «PROдвижение» подходит к концу

С того момента выставка посетила основные предприятия Заполярного филиала компании. С работами 13 фотографов – Александра Горбарчука, Дениса Гаськова, Евгения Павленко, Ивана Зяблова, Леонида Прядко, Максима Зверева, Марины Пешковой, Михаила Подоляка, Сергея Докукина, Сергея Колосова, Сергея Пархоменко, Евгения Стренадко и Витаса Бенета – познакомились более 10 тысяч горняков, металлургов, обогатителей, работников подрядных организаций и гостей предприятий. Каждый из них, отсканировав QR-код, мог выбрать для себя автора лучшего снимка.

Сегодня выставка представлена в Политехническом колледже ЗГУ им. Н. М. Федоровского. А уже 23 сентября она переедет на свою финальную точку – в атриум СРК «Арена», где состоится заключительный этап - торжественное открытие для всех жителей города и подведение итогов голосования.

В награждении примут участие организаторы и члены жюри: известные в России индустриальный фотограф Виктор Боровских и промышленный блогер Игорь Ягубков, профессиональный фотограф Александр Харитонов. Кроме того, гости нашего города успеют провести обучающие лекции и мастер-классы для местных фотографов с последующим совместным обсуждением фоторабот.

Вместе с известными фотографами учебный полигон шахты «Ангидрит» посетят участники, приглашённые Минпромторгом РФ: видеограф Ирина Сухова и победитель Всероссийской викторины по норильской промышленности, организованной ведомством при поддержке Агентства стратегических инициатив и Агентства развития Норильска. Гости посетят производство «Норникеля» и городские предприятия с целью освещения развития промышленного туризма.

Отметим, что с каждым годом интерес к промышленной фотографии растёт, она становится отдельным видом искусства. На выставках появляется всё больше работ местных фотографов, которые показывают промышленные объекты Большого Норильска с нового ракурса.

Напомним, организаторами фотовыставки «PROдвижение» выступают департамент общественных связей ЗФ «Норникеля» и медиакомпания «Северный город».