Путешествие выставки индустриальной фотографии «PROдвижение» подходит к концу
Путешествие выставки индустриальной фотографии «PROдвижение» подходит к концу
Напомним, выставка была открыта в конце июня. Стартовой площадкой проекта стал рудник «Комсомольский». В фойе АБК предприятия разместилась 61 фотография, повествующая о многогранности производства градообразующей компании, и её людях, работниках, создающих особую магию получения металла. Авторы фотографий на протяжении многих лет становились участниками блогерских фотовидеотуров на предприятия «Норникеля».
С того момента выставка посетила основные предприятия Заполярного филиала компании. С работами 13 фотографов – Александра Горбарчука, Дениса Гаськова, Евгения Павленко, Ивана Зяблова, Леонида Прядко, Максима Зверева, Марины Пешковой, Михаила Подоляка, Сергея Докукина, Сергея Колосова, Сергея Пархоменко, Евгения Стренадко и Витаса Бенета – познакомились более 10 тысяч горняков, металлургов, обогатителей, работников подрядных организаций и гостей предприятий. Каждый из них, отсканировав QR-код, мог выбрать для себя автора лучшего снимка.
Сегодня выставка представлена в Политехническом колледже ЗГУ им. Н. М. Федоровского. А уже 23 сентября она переедет на свою финальную точку – в атриум СРК «Арена», где состоится заключительный этап - торжественное открытие для всех жителей города и подведение итогов голосования.
В награждении примут участие организаторы и члены жюри: известные в России индустриальный фотограф Виктор Боровских и промышленный блогер Игорь Ягубков, профессиональный фотограф Александр Харитонов. Кроме того, гости нашего города успеют провести обучающие лекции и мастер-классы для местных фотографов с последующим совместным обсуждением фоторабот.
Вместе с известными фотографами учебный полигон шахты «Ангидрит» посетят участники, приглашённые Минпромторгом РФ: видеограф Ирина Сухова и победитель Всероссийской викторины по норильской промышленности, организованной ведомством при поддержке Агентства стратегических инициатив и Агентства развития Норильска. Гости посетят производство «Норникеля» и городские предприятия с целью освещения развития промышленного туризма.
Отметим, что с каждым годом интерес к промышленной фотографии растёт, она становится отдельным видом искусства. На выставках появляется всё больше работ местных фотографов, которые показывают промышленные объекты Большого Норильска с нового ракурса.
Напомним, организаторами фотовыставки «PROдвижение» выступают департамент общественных связей ЗФ «Норникеля» и медиакомпания «Северный город».