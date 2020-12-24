Путеводитель «Норильск. Таймыр» теперь всегда под рукой

Приложение работает на двух языках — английском и русском. Уже сегодня путеводитель доступен для платформ Android и Apple. Скачать его можно в PlayMarketили AppStore.

Благодаря данному ресурсу путешественники могут планировать будущие поездки по Норильску и Таймыру, а также интересующиеся могут узнать много нового об уникальной природе Крайнего Севера. Помимо этого в приложении доступны виртуальные прогулки не только по улицам Норильска, но и по отдалённым уголкам Таймыра. Вся информация проиллюстрирована фотографиями, снабжена картами для навигации, а также интересной и полезной инфографикой.

Разработкой и выпуском приложения занимался МВК «Музей Норильска» в партнерстве с издательством PressPass (Москва) по заказу администрации города Норильска. Команда во главе с директором музея Натальей Федяниной долгое время работала над каждой деталью электронного путеводителя, чтобы сделать его идеальным.

Напомним, что в прошлом году Музей Норильска выпустил бумажную версию путеводителя «Норильск. Таймыр». А в сентябре этого года проект стал призёром престижного международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд» в номинации «Брендированная полиграфия».