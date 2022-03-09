Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Упрощаются разрешительные и лицензионные процедуры, которые регламентируют особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Закон допускает введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года.

Медицинские организации получают право закупать больше нужных им изделий через электронный запрос котировок, а также по решению учредителей закупать лекарства, расходные материалы и медицинские изделия в упрощенном порядке.

Фонд социального страхования сможет закупать технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика. При этом максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии вместо 1 миллиона теперь составит 1,5 миллиона рублей.

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