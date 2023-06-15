Пять миллионов рублей подарил мошенникам житель Норильска

51-летний мужчина рассказал, что по телефону с ним связалась незнакомая женщина и предложила заработать на инвестициях. По заверениям девушки, ровно через неделю вложение удвоится. Заинтересовавшись, мужчина дал согласие. После ему пришлось пообщаться с двумя мужчинами, которые представились консультантом и финансовым брокером. Они подробно рассказывали об инвестициях, о том, как правильно вкладывать деньги и как создавать счета. Доверившись звонившим, потерпевший оформил на своё имя кредиты, а затем перевёл деньги на созданные счета. В результате мошеннических действий ему был причинён ущерб в размере 4 958 800 рублей.

Следователями ОМВД России по г. Норильску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, предполагает до десяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с убедительной просьбой не поддаваться на уловки мошенников! Будьте бдительны!