Рабочая группа создаст учебники на эвенкийском языке

По данным ТАСС, учебники, которыми сейчас пользуются в школах Таймыра, написаны ещё в советское время. Потому было принято решение, что пора разработать новые учебные пособия на эвенкийском языке в соответствии с образовательными стандартами.

— Мы приступаем к разработке учебно-методического комплекса для начальных классов. Это будут учебники по родному эвенкийскому языку и литературному чтению. Для каждого класса необходимо создать учебники, рабочие тетради, методические рекомендации для педагогов, электронные пособия. Это огромный пласт работы, который планируем выполнить в течение пяти лет, — сказала Татьяна Савлепова, руководитель центра образования эвенков.

Руководители рабочей группы — научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН Надежда Булатова и кандидат филологических наук Бурятского государственного университета Елизавета Афанасьева. В настоящее время идёт работа над букварём.