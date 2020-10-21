Работа над изменением федеральных законов продолжается

Изменения коснутся порядка опубликования особых мнений судей, публичного комментирования судьями решения КС РФ, а также порядка назначения Председателя КС РФ и его заместителя. Андрей Клишас уверен, что для граждан необходимо чётко разграничить восприятие решения Конституционного Суда РФ и особых мнений отдельных судей, которые иногда могут не совпадать с решением коллегиального органа.

- Позиция судьи, излагаемая им в особом мнении, способна создать неверные представления относительно принятой консолидированной правовой позиции суда, которая является основанием для пересмотра решений, принятых в отношении заявителя. Судья в особом мнении вправе вносить аргументы, которые могут приводить к неверному истолкованию у общественности мотивировки суда, но при этом данные аргументы не будут иметь правовых последствий для заявителя, - подчеркнул сенатор.

В Конституционном суде решение принимается большинством голосов судей, которые могут предложить собственную аргументацию по делу. И если позиция отдельного судьи не получила поддержку других судей, то его позиция может быть сформулирована в виде особого мнения. Притом оно может быть сформулировано значительно позже, чем принято постановление по делу. А решение КС публикуется незамедлительно, и на его основании принимаются меры по защите прав заявителя. Также поправки коснутся уточнения запрета судье публично высказывать своё мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения в Конституционном Суде либо изучается или принят к рассмотрению Конституционным Судом до принятия решения по этому вопросу.

- Суть запрета состоит в том, чтобы исключить возможность негативного влияния на процесс формирования правовых позиций судей и, как следствие, итогового решения по делу. Данный запрет, по сути, направлен на соблюдение принципа тайны совещательной комнаты, поддержание принципов независимости и беспристрастности судей, - пояснил Андрей Клишас.

Также накладывается запрет на критику решений КС. Все дела и вопросы рассматриваются коллегиально. А решения КС являются актом правосудия и не требуют подтверждения другими органами и должностными лицами.

- Конституционный Суд является высшим судебным органом, публичная критика судьями его решений по существу умаляет институт конституционного судебного контроля, как одного из средств защиты конституционных прав граждан. Все замечания и предложения судей по решениям необходимо рассматривать и обсуждать в рамках совещательной комнаты судей. Мнения и позиции сторон дела всегда рассматриваются в публичных судебных заседаниях и в рамках письменного производства. Мы предлагаем сохранить действующий порядок конституционного судопроизводства, дополнив его гарантиями обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия, - подчеркнул сенатор.

Также подготовлен законопроект о порядке формирования Совета Федерации, о статусе сенатора РФ и депутата Государственной Думы РФ. Согласно законопроекту теперь помимо сенаторов от регионов появятся сенаторы - представители РФ и сенатор - президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий. Ужесточаются требования к парламентариям на стадии выдвижения в федеральный парламент, а также последствия за их несоблюдение. Совершенствуются нормы, касающиеся проведения парламентской комиссией проверок в отношении достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе, представляемых сенаторами, депутатами Государственной Думы, а также соблюдения ими ограничений и запретов, установленных законом.

Ожидается, что в ближайшее время президент РФ внесёт указанные законопроекты на рассмотрение в Государственную Думу.