Работа над коллаборационной коллекцией «СЕВЕР-2022» в самом разгаре

Коллекции 2020 и 2021 годов были посвящены природе Таймыра и культуре коренных народов. А при создании новой коллекции авторы вдохновляются не только красотами и самобытностью народов полуострова, но и уникальностью Норильска – одного из самых северных городов мира.

Основа коллекции этого года – многослойность. Она отсылает к традиционной северной одежде и перекликается с философией таймырских кочевников. В коллекции-2022 будет представлена одежда для дома, офиса и улицы: футболки, платья, рубашки, свитшоты, брюки, шапки, балаклавы и варежки; аксессуары: серьги из кости, броши в технике сутажной вышивки, а также домашний текстиль и керамика.

Во время недавней рабочей поездки в Норильск кураторы коллекции Светлана Липкина и Светлана Кольчурина обсудили с организаторами проекта промежуточные результаты работы, презентовали прототипы изделий, образцы тканей и фурнитуры. Мастера и ремесленники коллекции получили ценные советы от кураторов во время индивидуальных консультаций.

Проект «Коллаборационная коллекция «СЕВЕР» – это практическая часть курса «Декоративное искусство и дизайн» Академии креативных индустрий, запущенного Агентством развития Норильска (АРН). Организаторы и кураторы проекта традиционно уделяют особое внимание прокачке компетенций мастеров и ремесленников. Для них организована большая образовательная программа – цикл лекций, посвящённых вопросам создания коллекции, дизайна, ценообразования и сторителлинга.

Узнавать самые актуальные и «вкусные» подробности работы над коллаборационной коллекцией «СЕВЕР» можно в официальной группе проекта «ВКонтакте»: https://vk.com/sever_brend.