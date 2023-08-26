Работа по душе

«Профессиональный старт» — программа компании, действующая с 2004 года. Разработана она для студентов вузов, обучающихся техническим специальностям: будущих металлургов, горняков, геологов, энергетиков, механиков, строителей и других. В её рамках «Норникель» подписал договор о сотрудничестве с 30 вузами страны. В этот раз от них поступило более тысячи заявок. Для участия в программе специалисты отобрали более 450 учащихся из разных регионов. Порядка 120 студентов прибыли в Норильск для прохождения производственной практики повторно.

Студенты приезжают из Красноярска, Екатеринбурга, Санкт–Петербурга, Владикавказа. Есть, конечно, практиканты из Заполярного госуниверситета. Ребят распределяют по профильным производствам, в течение двух месяцев они работают и одновременно обучаются на рабочем месте. На весь период практики заключается трудовой договор, и ребята получают зарплату. Расходы на проживание и проезд берёт на себя организация.

После успешного прохождения практики студентам предлагают заключить договор о целевой подготовке. И, действительно, после получения диплома 60–70 процентов студентов, прошедших практику на предприятиях компании, становятся сотрудниками «Норникеля».

Помимо работы, для студентов организован интересный досуг. Они побывали на слёте любителей путешествий и отдыха «Хараелах–2023», поработали волонтёрами в День молодёжи. В День города, металлурга и компании попробовали свои силы в корпоративном забеге «Норникеля» и даже приняли участие в акции по установлению рекорда «Обними город», вошедшей в Книгу рекордов России.

Выбор есть

Одним из партнёров компании является Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина. В числе его студентов, прибывших в наш город, Валерий Водолазский. Он закончил третий курс бакалавриата по специализации «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» и прибыл на свою первую производственную практику в наш северный город. Валерий рассматривает это как возможность применить свои знания и получить реальный опыт.

– Валерий, как вы стали участником программы «Профстарт»?

– В наш университет приезжала большая делегация из Норильска с презентацией предприятий Заполярного филиала. К нам приходят представители разных предприятий и приглашают для прохождения производственной практики. Много студентов уже учатся по целевым направлениям от конкретных организаций и по окончании должны работать именно там. Программа «Профстарт» меня заинтересовала. Согласно её требованиям, подписать договор о целевой подготовке и будущем гарантированном трудоустройстве можно уже после практики, познакомившись с предприятием, вживую оценив условия работы.

Ещё я выбрал Норильский промышленный район, чтобы выйти из зоны комфорта, уехать в новое место. А главное, посмотреть на реальное производство. К тому же на других предприятиях практика всего месяц, а в «Норникеле» — два с половиной. По своему опыту скажу, что вникать в работу начинаешь не сразу и 30 дней мало.

– Как проходила практика и чем занимались?

– Я как электрик попал в энергоцех Надеждинского металлургического завода. Увидел, как работает в условиях реального времени автоматика, защита систем и всё, что связано с моей профессией. Наставник, мастера и другие сотрудники всегда отвечали на вопросы, рассказывали о рабочем процессе. Это был реальный шанс закрепить теорию на практике.

– Есть планы или представление о том, где будете работать после окончания обучения?

– У меня ещё год на то, чтобы определиться с местом работы. После бакалавриата можно продолжить обучение в магистратуре либо отслужить в армии, а потом идти работать. Буду рассматривать разные варианты, сравнивать компании, а потом сделаю свой выбор. «Норникель» стал интересен как будущий работодатель. Много ребят, с которыми я вместе проходил практику, готовы остаться в Заполярном филиале. Спасибо компании «Норникель» за возможность участия в «Проф-старте».

Проверено на себе

Даниил Синяев уже определился, поэтому в Норильск прилетает второй раз. В следующем году он заканчивает Сибирский государственный университет путей сообщения по специализации «Подъёмно–транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование».

– Даниил, как вы попали в программу?

– Среди предложенных вариантов прохождения производственной практики после третьего курса был Норильск. Стал интересоваться, что это за город, что за компания. Посмотрев видеоролики в интернете, познакомился с условиями программы «Профстарт» и сделал выбор. В прошлом году работал в «Норильскпромтранспорт». В этом году туда вернулся: в то же подразделение и в ту же бригаду.

– Как строилась работа, чему научились?

– В первый раз было достаточно волнительно сюда ехать, но встретили хорошо. Коллектив очень приятный, за год я даже успел соскучиться. В прошлом году получил навыки монтажа, демонтажа, ремонта коробок передач, двигателей и других узлов и агрегатов. А в этом уже стажировался в качестве инженерно–технического работника. Наблюдал за организацией производственных процессов, учился работать с людьми и принимал участие в распределении наряд–заданий.

– Чем занимались в свободное время?

– В программе «Профстарт» много времени уделяется студентам и за рамками производства. Кураторы всё время на связи и предлагают множество мероприятий, доступных любому студенту. Всё зависит от графика работы – не везде можешь попасть, к сожалению.

За два года я несколько раз посетил Музей Норильска, Первый дом Норильска. Неоднократно ездил в Дудинку на экскурсию, побывал в Таймырском краеведческом музее. Под впечатлением от водопада в ущелье Красные Камни.

Нас активно привлекают и к непроизводственной деятельности компании. Например, в прошлые выходные куратор пригласил меня на экомарафон «Понеслось», что проходил на реке Хараелах.

– Вы, я вижу, активно включились в жизнь компании. Уже есть какие–то результаты?

– В начале практики у нас было обучение в корпоративном университете «Норникеля» — по окончании получил удостоверение. А на закрытии программы «Профстарт» в этом году мне вручили благодарственное письмо «За активную жизненную позицию, участие в корпоративных и городских мероприятиях».

– Есть планы или представление о том, где будете работать после окончания обучения?

– После первой практики подписал с «Норникелем» контракт. Сейчас я перешёл на пятый курс. По окончании учёбы иду в армию, а после возвращаюсь на три года работать в компании.

– По выполнении обязательств, продолжите работать в Норильске?

– Пока не готов ответить. Город приятный, архитектура достаточно интересная и люди позитивные. А вот климат, не думаю, что долго выдержу. Но, говорят, Север затягивает. Многие рассказывают, что также приехали когда–то года три отработать, а остались надолго.

Фото предоставлены пресс–службой ЗФ «Норникеля» и участниками программы