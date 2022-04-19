Работа по созданию мастер-плана туристско-рекреационного кластера «Арктический» завершена
Работа по созданию мастер-плана туристско-рекреационного кластера «Арктический» завершена
Разработка стратегического документа велась с начала 2020 года силами Агентства развития Норильска и экоцентром «Заповедники» при участии Агентства по туризму Красноярского края, регионального Агентства развития бизнеса, администраций Норильска и Таймырского муниципального района.
В ходе подготовки было проведено более 100 индивидуальных интервью и групповых встреч со всеми участвующими и заинтересованными в развитии туризма сторонами. Итоговый документ станет основой для формирования долгосрочной программы развития туризма на Таймыре и изменения профильной нормативной базы.
В мастер-плане отражено актуальное социально-экономическое положение туристической отрасли, описаны существующие и перспективные виды туризма, объекты притяжения и механизмы поддержки местных туристических сообществ, проработаны вопросы логистики, инвестиционной привлекательности территории, а также сохранения уникальной природы Арктики через регулирование туристического потока и развитие туристической инфраструктуры.
SWOT-анализ всех территорий туркластера, содержащийся в документе, позволяет с уверенностью говорить о большом туристическом потенциале Таймырского полуострова в целом, об актуальности не только летних, но и зимних туристических продуктов, о ведущей роли туризма в вопросах сохранения уникальной самобытной культуры пяти коренных этносов Таймыра.
Мастер-план будет представлен общественности 25 апреля. Презентация состоится в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская, 33а, 2 этаж). Начало в 19.00.