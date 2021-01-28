Работающим пенсионерам продлили режим самоизоляции

Александр Усс, губернатор Красноярского края, внёс изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Согласно новым поправкам работающие норильчане старше 65 лет могут продлить больничный до 25 февраля 2021 года. Однако за ними сохраняется выбор — уйти на удалёнку либо оформить больничный.

Напомним, что последние поправки губернатора коснулись работы дворцов культуры и спортивных учреждений, которым разрешили возобновить свою деятельность.