МАУ ИЦ «Норильские новости»

Работающим пенсионерам продлили режим самоизоляции

Работающим пенсионерам продлили режим самоизоляции

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Работающим пенсионерам продлили режим самоизоляции

Работающим пенсионерам продлили режим самоизоляции

Александр Усс, губернатор Красноярского края, внёс изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Согласно новым поправкам работающие норильчане старше 65 лет могут продлить больничный до 25 февраля 2021 года. Однако за ними сохраняется выбор — уйти на удалёнку либо оформить больничный.

Напомним, что последние поправки губернатора коснулись работы дворцов культуры и спортивных учреждений, которым разрешили возобновить свою деятельность.

Фото из открытых источников
28 января в 11:26 270
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