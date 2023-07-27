Работать для людей

– Те вопросы, которые мы часто обсуждали, а это вопросы, связанные с экологией, с социально–экономическим развитием Норильска, конечно, стоят на повестке дня правительства страны, края, городской администрации. Но сегодня мы проехали по городу, посмотрели на всё — честно говоря, очень симпатично, — поделился впечатлениями Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым.

Глава кабмина, в частности, обратил внимание на «новые строения, замечательный спортивный центр».

– Он совсем недавно был построен. Мальчишки, девчонки, которые там занимаются, счастливые лица родителей — это так вот не «подкрутишь», не сделаешь, — заметил Михаил Мишустин.

Также он подчеркнул, что для дальнейшего развития города важно выполнить все задачи, предусмотренные четырёхсторонним соглашением между Минвостокразвития РФ, «Норникелем», правительством Красноярского края и городской администрацией. И добавил, что краевые власти должны следить за этой работой.

По словам Михаила Владимировича, крайне важно комплексное развитие территорий, старые районы должны уходить в прошлое.

– Я вижу, что «Норникель» запланировал серьёзные дополнительные финансовые вливания в то, чтобы сделать в Норильске всё необходимое, — отметил премьер.

Он отдельно остановился на ситуации с выбросами диоксида серы. Сейчас для их сокращения «Норникель» проводит модернизацию Надеждинского металлургического завода, позже такие работы предстоят на Медном заводе.

– Диоксид серы — большая проблема. Но я, общаясь с коллегами — выходцами из Норильска, включая вице–премьера Александра Валентиновича Новака, слышу, что деревья стали расти, а раньше было совсем плохо, — отметил Михаил Мишустин.

Глава правительства попробовал найти и пользу в сложившейся ситуации — она может помочь в развитии отечественных технологий.

– С одной стороны, ничего нет хорошего в том, что партнёры отказались. С другой стороны, есть возможность, как заняться импортозамещением, так и создать технологии, которые будут полезны для многих других «нечистых» производств. Можно поискать подобные технологии в дружественных странах, — считает премьер–министр. – Очень важно, что компания начала системно заниматься экологией и тем, что беспокоило людей.

Достойным премьер–министр назвал и тот факт, что компания не стала оспаривать решение суда о взыскании экологического ущерба от разлива топлива на норильской ТЭЦ–3.

– 146 миллиардов рублей, которые были выплачены в бюджет, в том числе пошли на решение вопросов, связанных с загрязнением воздуха, — сказал Михаил Мишустин.

Обсуждая развитие региона с врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым, председатель правительства России подчеркнул, что важно сохранять и наращивать темпы экономического развития.

– Уверен, что вы сможете сформировать сбалансированную экономическую модель для развития Красноярского края. Это способствует выполнению национальных целей развития, которые ставит перед нами президент. Чтобы не снижать взятый темп, вам необходимо задействовать ресурсы и инструменты развития федерального уровня, и мы готовы оказать поддержку, — сказал премьер– министр.

– Да, у нас неплохие результаты — только в прошлом году мы создали практически полторы тысячи новых рабочих мест, в крае рекордно низкие показатели безработицы, самая высокая в Сибирском федеральном округе средняя заработная плата. Здесь реализуются крупные инвестиционные проекты, которые стимулируют приток населения из других регионов и дружественных стран. Люди едут к нам жить и работать, и мы должны это поддерживать, развивая необходимую транспортную и социальную инфраструктуру, — пояснил глава края.

Михаил Мишустин подчеркнул, что руководитель региона — профессионал, много лет проработавший в российской финансовой системе, а также человек, хорошо знающий и понимающий все стороны жизни своего родного края.