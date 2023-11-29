Работникам металлургического предприятия напомнили об основных схемах кибермошенничества

Собравшимся рассказали о новых и наиболее распространённых способах мошенничества, совершаемых в отношении жителей Красноярского края и в частности жителей Норильска. А также привёл статистику зарегистрированных фактов преступлений в данной области за текущий год. Обращаясь к сотрудникам завода, Павел Крашенников призвал их не терять бдительности и не сообщать персональные данные злоумышленникам.

Член Общественного совета Елена Уткина отметила: «Мы призываем граждан быть более бдительными при дистанционном общении с неизвестными лицами, перепроверять получаемую информацию, проводить разъяснительные беседы со своими родными и близким и, конечно же, повышать свою финансовую грамотность».

В завершение мероприятия сотрудники полиции и общественники раздали присутствующим профилактические памятки и буклеты.