МАУ ИЦ «Норильские новости»

Работникам металлургического предприятия напомнили об основных схемах кибермошенничества

Работникам металлургического предприятия напомнили об основных схемах кибермошенничества

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Работникам металлургического предприятия напомнили об основных схемах кибермошенничества

Врио заместителя начальника Норильского ОМВД Павел Крашенников напомнил собравшимся о существующих видах мошенничества и мерах по профилактике и пресечению данного вида преступлений. Приняла участие в мероприятии и член Общественного совета Елена Уткина.

Работникам металлургического предприятия напомнили об основных схемах кибермошенничестваРаботникам металлургического предприятия напомнили об основных схемах кибермошенничества

Собравшимся рассказали о новых и наиболее распространённых способах мошенничества, совершаемых в отношении жителей Красноярского края и в частности жителей Норильска. А также привёл статистику зарегистрированных фактов преступлений в данной области за текущий год. Обращаясь к сотрудникам завода, Павел Крашенников призвал их не терять бдительности и не сообщать персональные данные злоумышленникам.

Член Общественного совета Елена Уткина отметила: «Мы призываем граждан быть более бдительными при дистанционном общении с неизвестными лицами, перепроверять получаемую информацию, проводить разъяснительные беседы со своими родными и близким и, конечно же, повышать свою финансовую грамотность».

В завершение мероприятия сотрудники полиции и общественники раздали присутствующим профилактические памятки и буклеты.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
29 ноября в 18:15 670
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