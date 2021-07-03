Работники культуры одними из первых приняли участие в благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!»

Акция фонда «Территория добра» для сбора средств детям, нуждающимся в реабилитации и лечении, проводится уже в шестой раз. Команда «Культура» совершила свой забег на стадионе «Заполярник», среди её участников были работники управления по делам культуры и искусства администрации города, сотрудники музея и библиотек. По доброй традиции участники марафона сделали денежные взносы для подопечных фонда–организатора. Управление культуры ежегодно принимает участие в забеге. Все участники получили в награду памятные медали от генерального партнёра марафона «Норильск, беги со мной!» компании NordStar. А в финале акции, 18 июля, компания увеличит в 100 раз общее количество километров, которые пробегут все участники, и переведёт их в бонусные мили, чтобы обеспечить благополучателей бесплатными авиабилетами. В этом году уже больше тысячи норильчан подарили свои километры добра благотворительной акции, девиз которой «Корпорации, на старт!». Для того чтобы стать участником благотворительного марафона «Норильск, беги со мной!», надо пройти регистрацию на странице фонда «Территория добра» на Тimepad. С пятницы по воскресенье на лыжной базе Оль–Гуль или на стадионе «Заполярник» каждый может пробежать свой благотворительный километр.