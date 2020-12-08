Работники «Норникеля» уже получают новогодние подарки для детей

Яркие новогодние подарки получат детки до 15 лет включительно. Всего было закуплено более 42 тысяч наборов.

В этом году подарок отличается своей яркостью. Удобный рюкзачок украшен символикой юбилея компании, внутри него дети найдут подарочную книгу «Земля. Тайна нашей планеты». Игрушечный полярный лисёнок может стать лучшим другом каждого ребёнка. А традиционный сладкий набор весом 700 граммов, который состоит из конфет ведущих кондитерских фабрик, упакован в индивидуальную красочную упаковку. И конечно, в наборе есть поздравительная открытка.

Отметим, что ежегодно в качестве благотворительной помощи «Норникель» дарит подарочные наборы отдельным категориям граждан, которые находятся в сложной ситуации.