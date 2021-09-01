МАУ ИЦ «Норильские новости»

Работников управляющих компаний поблагодарили за вклад в благоустройство Норильска

Работников управляющих компаний поблагодарили за вклад в благоустройство Норильска

Главная / Новости / Общество

Работников управляющих компаний поблагодарили за вклад в благоустройство Норильска

Работников управляющих компаний поблагодарили за вклад в благоустройство Норильска

Константин Купреенко, заместитель главы города по городскому хозяйству, вручил сотрудникам управляющих компаний благодарственные письма от главы Норильска Дмитрия Карасева за вклад в подготовку и проведение конкурсов по благоустройству городских дворов.

«Я также признателен коллегам за активность и неравнодушие, которые помогают качественно выполнять программу благоустройства на радость жителям Норильска», - отметил замглавы.

Заслуженное поощрение получили десять представителей семи управляющих компаний города: «СеверныйБыт», «Город», «ЖКС-Норильск», «Талнахбыт», «Заполярный жилищный трест», «Уютный дом» и «Северный управдом».

Фото пресс–службы администрации Норильска
1 сентября в 18:15 470
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также