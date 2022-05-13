Работодатели края могут получить помощь для организации общественных и временных работ или переобучение сотрудников

К примеру, если предприятие взяло паузу на пересмотр своих производственных процессов, работников можно перевести на временные работы сроком до трёх месяцев. Служба занятости компенсирует затраты на заработную плату в размере МРОТ, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы. С более подробной информацией можно ознакомиться на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Жители края также могут пройти обучение и переподготовку востребованным специальностям. В этом году по разным программам пройти подготовку смогут более 15 тысяч человек, в том числе по нацпроекту «Демография» 6,7 тысячи граждан. Кроме того, для удовлетворения потребности предприятий в высококвалифицированных кадрах реализуется мероприятие нацпроекта по повышению мобильности трудовых ресурсов. Если на вакансию работодателя в крае нет подходящих кандидатов на рынке труда, то привлекаются сотрудники из других регионов страны. Работодатели могут получить до 225 тысяч рублей на одного сотрудника. Деньги можно потратить на компенсацию затрат на переезд к месту работы, бытовое обустройство, единовременную выплату и другие нужды.

Подробнее об условиях здесь. У предприятий края есть возможность заявиться на участие в мероприятиях в 2022 и 2023 годах.