Работодатели смогут оформить субсидию

Работодатель – юридическое лицо любой формы собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), должен состоять на учёте в налоговых органах Красноярского края и вести деятельность на территории региона. Субсидия предоставляется ему для возмещения расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для безработных граждан, а также граждан,ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости.

- Размер субсидии на одного участника общественных работ составляет величину МРОТ, увеличенного на районный коэффициент и сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В нашем городе средний показатель возмещения составит 28 427, 87 рублей на одного работника, - пояснили специалисты ЦНЗ Норильска. - Обращаться за компенсацией можно после того, как работник проработает не меньше месяца.

Чтобы оформить субсидию, работодателю необходимо предоставить в ЦЗН ряд документов, в том числе: заявление о предоставлении субсидии, выписку из ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за 10 рабочих дней до дня обращения в ЦЗН, и другие.

Эта мера поддержки продлится, по крайней мере, до нового года, говорят в ЦЗН. Задать уточняющие вопросы можно в отделе взаимодействия с работодателями ЦЗН Норильска по телефону: