Работодателям посоветовали перевести своих сотрудников на удалёнку

«Работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», — считает премьер-министр.

В первую очередь переводить на дистанционную работу следует работников старшего возраста и сотрудников, у которых есть хронические заболевания. Для тех, кто продолжит трудиться на рабочем месте, работодатель обязан организовать тестирование на COVID-19.

Кроме того, в правительстве РФ приняли решение выделить регионам дополнительно 5 млрд рублей на приобретение лекарств от коронавируса, ещё 15 млрд рублей будет направлено на централизованную закупку.

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что штамм «омикрон» стремительно распространяется по стране — 40% из общего числа заболевших ковидом. Чтобы предотвратить новую волну пандемии в регионах, россиянам рекомендуют привиться. Сейчас гражданам доступны шесть зарегистрированных вакцин, одна из них — для подростков.

В Норильске за прошедшую неделю диагностирован 181 новый случай заболевания коронавирусом. Самый высокий показатель был отмечен на прошлой неделе — 45 человек за сутки.

Всю актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в стране можно узнать на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф.