Работодателям рекомендовали сохранить все профилактические меры против коронавируса на рабочих местах

Дмитрий Горяев, главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю, напомнил, что в России действуют утверждённые Роспотребнадзором методические рекомендации, касающиеся проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с распространением коронавирусного штамма «Омикрон».

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, работодателям следует перед началом рабочего дня или смены проводить измерение температуры у сотрудников и, если температура тела превышает 37,1°С или наблюдаются симптомы ОРВИ, не допускать их к работе. Также следует обеспечить сотрудников запасом масок для защиты органов дыхания и антисептиками. Кроме того, необходимо проводить ежедневную уборку в конце рабочего дня или смены во всех служебных помещениях и местах общего пользования с применением дезинфицирующих средств. Отдельно в документе даны рекомендации для предприятий общественного питания и торговли, а также для работодателей в сферах гостиничных, санаторно-курортных, парикмахерских, развлекательных и прочих услуг.