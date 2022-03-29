Работодателям рекомендовали сохранить все профилактические меры против коронавируса на рабочих местах
Работодателям рекомендовали сохранить все профилактические меры против коронавируса на рабочих местах
Дмитрий Горяев, главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю, напомнил, что в России действуют утверждённые Роспотребнадзором методические рекомендации, касающиеся проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с распространением коронавирусного штамма «Омикрон».
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, работодателям следует перед началом рабочего дня или смены проводить измерение температуры у сотрудников и, если температура тела превышает 37,1°С или наблюдаются симптомы ОРВИ, не допускать их к работе. Также следует обеспечить сотрудников запасом масок для защиты органов дыхания и антисептиками. Кроме того, необходимо проводить ежедневную уборку в конце рабочего дня или смены во всех служебных помещениях и местах общего пользования с применением дезинфицирующих средств. Отдельно в документе даны рекомендации для предприятий общественного питания и торговли, а также для работодателей в сферах гостиничных, санаторно-курортных, парикмахерских, развлекательных и прочих услуг.