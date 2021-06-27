Рабы не мы

Без бумажки

Самый распространённый способ обмана — работодатель под любыми предлогами отсрочивает подписание трудового договора (ТД). Сотрудник выполняет обязанности, но по факту его в любой момент могут выставить на улицу, не заплатив ни копейки. Конечно, в таком случае можно смело обращаться в государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд. Но разбирательства займут довольно много времени, поэтому, чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, не выходите на работу до тех пор, пока с вами не будет подписан трудовой договор.

Но не спешите подписывать не глядя всё, что вам дают. Возьмите договор домой, внимательно его почитайте, сверьтесь с Трудовым кодексом, если необходимо проконсультируйтесь с юристом. В договоре не должно оставаться пустых страниц. Ваша подпись, подпись и печать работодателя должны стоять на каждой странице. Может так случиться, что на последнем листе договора подпись и печать стоят только с одной стороны. В этом случае работодатель легко может допечатать на пустой странице новый текст договора и прописать рабские условия и мизерную сумму оклада.

Другие правила

Следующий пункт вытекает из предыдущего. Часто недобросовестные работодатели предлагают подписать гражданско–правовой договор (ГПД) вместо трудового. При этом в этих документах присутствуют существенные различия. Гражданско–правовой отличается от трудового прежде всего предметом договора: в ГПД — это результат труда, в трудовом же — сам труд работника. Гражданско–правовой договор — всегда срочный и заканчивается после выполнения работы (даже если она была выполнена досрочно). Трудовой договор же по общему правилу (кроме случаев, указанных в законе — статья 59 Трудового кодекса РФ) — бессрочный, то есть заключается на неопределённый срок. В процессе работы по ТД работник обязуется подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка. Гражданско–правовой договор не предусматривает такую обязанность. Человек, работающий по трудовому договору, получает за свой труд заработную плату, состоящую, как правило, из основной части — должностного оклада и дополнительной — надбавок и доплат, а также премий, предусмотренных системой оплаты труда. При этом основную часть заработной платы работник получает независимо от результатов его труда за истекший период. Работник, выполняющий работу по ГПД, получает вознаграждение лишь по конечному результату своего труда (либо этапа заданных работ) по заранее установленным расценкам. При этом должны составляться акты приёмки работ, подписываемые сторонами договора.

Не всё сказано

Случается, что в день зарплаты работник получает куда меньшую сумму, чем было обещано изначально. Уменьшение платы директор организации мотивирует различными штрафами за подлинные или выдуманные прегрешения (опоздания, частые перекуры, звонки друзьям или семье в рабочее время, низкая скорость выполнения своих обязанностей). К сожалению, это вполне правомерно, ведь заработная плата состоит из фиксированной части–оклада и премиальной, которая может меняться по усмотрению работодателя. Вас могут как поощрять, выплачивая солидные премиальные, так и штрафовать.

Помимо этого, в описании к вакансии часто указывается размер зарплаты от нижнего порога к верхнему, к примеру, обещают от 20 до 50 тыс. рублей. А по факту новичку платят по минимуму, якобы за стажировку, но как только работника это перестаёт устраивать, его просто увольняют и берут на эту должность следующего, с такими же условиями оплаты труда.

На многих собеседованиях соискателю предлагают серую зарплату — официальная плюс в конверте. Естественно, белая зарплата меньше той, что вы будете получать неофициально. Но здесь стоит задуматься о том, что ваши отпускные, больничные, а также размер будущей пенсии будут рассчитываться, только исходя из размера белой зарплаты.

Ещё одна ловушка — декретная ставка. Зачастую работодатель «забывает» сообщить соискателю, что принимает его на декретную ставку, однако это незаконно. Дело в том, что с вами могут заключить срочный трудовой договор (заключается на определённый срок). Но тогда закон обязывает работодателя сослаться на конкретную формулировку, где должно быть прописано обоснование заключения с работником именно срочного, а не бессрочного ТД. Этот тезис содержится и в рекомендациях Роструда. Кстати, уволить с декретной ставки намного проще, чем с обычной. В любой момент вам могут сообщить, что человек, на месте которого вы работаете, выходит из декрета. И это абсолютно законно, так что старайтесь избегать таких ставок.

Призраки завтра

Также популярно среди работодателей понятие «активный кадровый резерв». Это не совсем обман, однако будьте готовы к тому, что неопределённое количество времени вам придётся работать бесплатно. Находясь в кадровом резерве, вы, по сути, не интегрированы в рабочий процесс, у вас нет собственного рабочего места, иногда вам проводят обучение, но происходит это крайне редко. Зачем так делают? Всё очень просто, если один из сотрудников внезапно решит уволиться или его уволят, работодателю не надо тратить время на поиски нового. Однако насколько скоро у резервиста появится шанс включиться в работу, неизвестно.

Особые условия

Очень часто люди попадают в западню из–за незнания ТК РФ. Например, многие думают, что за внеурочную работу им обязательно положено денежное вознаграждение. Однако работа считается сверхурочной только в том случае, если она проводится по инициативе работодателя. Если вы сами решили задержаться или выйти в свой выходной, оплачивать это не будут. Предложение со стороны работодателя должно быть оформлено на бумаге и отражено в табеле рабочего времени.

Сотрудников с инвалидностью тоже можно привлекать к сверхурочной и работе в ночное время, а также в выходные и праздники. Но для этого необходимо получить от них письменное согласие. Исключения — инвалиды I или II группы, количество рабочих часов для них не может превышать 35 в неделю. Такая продолжительность рабочего времени является для инвалида полной и не приводит к уменьшению заработной платы.

Часто несовершеннолетних принимают на летнюю подработку по устной договоренности. Однако в этом случае работник не имеет никаких гарантий, что не будет обманут. Лучше заключить письменный трудовой договор. Он может быть как срочным, так и бессрочным. Необходимо помнить, что дети не могут трудиться на вредном производстве, участвовать в подземных и ночных работах.

В тему

Если у вас при трудоустройстве не требуют предоставления каких–либо документов, это должно вас насторожить. Так, при заключении трудового договора гражданин предъявляет работодателю: паспорт, трудовую книжку, СНИЛС, документ об образовании (при поступлении на работу, требующую специальных знаний), в отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы. Для несовершеннолетних и некоторых категорий работников обязателен медосмотр. Он подтверждает их пригодность по состоянию здоровья к выполнению рабочих обязанностей. Следующим этапом при приёме на работу является ознакомление работника под роспись с локальными нормативными актами работодателя, связанными с работой сотрудника. После того как работник предоставил документы и ознакомился с локальными нормативными актами, наступает этап заключения трудового договора.



Поскольку договор ГПД заключается в порядке, установленном ГК РФ, все разногласия между его сторонами рассматриваются в суде. В связи с этим если исполнитель считает, что заказчик нарушает условия договора, он вправе самостоятельно обратиться с исковым заявлением в суд. Заключение гражданско–правового договора, которым фактически регулируются трудовые отношения, запрещено законодательством. Так, если с вами заключили договор ГПД либо вовсе отказываются оформлять трудовые отношения, вы вправе обратиться в суд с заявлением о признании отношений трудовыми, предоставив доказательства выполнения вами трудовой функции и подчинения правилам трудового распорядка работодателя.