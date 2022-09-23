Ради новой жизни

Команду из четырёх уникальных врачей разных поколений возглавил профессор Владислав Корсак. Вместе с гинекологом– хирургом Михаилом Коршуновым с середины 2000–х он регулярно прилетал в Норильск, где они делились опытом с коллегами и много оперировали. А вот именитый профессор Анатолий Никитин и доктор Ольга Васильева в нашем городе побывали впервые.

Наш Корсак

Регалии знаменитого репродуктолога Владислава Корсака впечатляют! Профессор, доктор медицинских наук, отличник здравоохранения РФ, он является генеральным директором Международного центра репродуктивной медицины в Санкт–Петербурге, а также почётным профессором Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова, президентом Российской ассоциации репродукции человека. Член совета представителей национальных организаций Международной федерации обществ фертильности, он представляет Россию и в европейском консорциуме по мониторингу ЭКО. А ещё Владислава Станиславовича можно смело назвать настоящим норильчанином. Он родился в 1944 году в Мурманске, где во время войны трудились родители, в 1948 году семья переехала в Норильск, а через несколько лет он с мамой уехал в Ленинград. Начинающим акушером–гинекологом Владислав Корсак вернулся в Норильск, где его отец руководил ТЭЦ–1. Трудился три года, с 1969–го по 1972–й, в нашем передовом родильном доме. Интересно, что именно умельцы ТЭЦ–1 помогли ему изготовить аппарат для улучшения кровообращения в плаценте во время беременности, и этот метод востребован в мире.

Профессор Корсак поделился с нами, что ни за что бы не уехал из Норильска, где ему было так интересно жить и работать, но «так уж сложились обстоятельства». Замечательный специалист продолжает служить своим талантом репродуктолога любимому городу. Немало норильчанок стали счастливыми мамами после обследования и лечения в его клинике.

Святой труд

На конференции в перинатальном центре профессор Корсак рассказывал коллегам о сегодняшних возможностях вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), а также о проблемах диагностики бесплодия.

– Эта область медицины очень быстро развивается, — отметил Владислав Корсак. — В нашу обычную практику уже вошло генетическое тестирование. ЭКО для супругов, у которых имеются наследственные тяжёлые генетические заболевания, проводится по полису ОМС. Колоссальное достижение — криоконсервация сперматозоидов, яйцеклеток и эмбрионов, она позволяет переносить один эмбрион, а ведь когда–то переносили все, со временем — не больше трёх. Но это плохо заканчивалось, потому что наступала многоплодная беременность, которая считается в акушерстве патологией, её приходится прерывать. Сейчас мы переносим один эмбрион, другие остаются замороженными, и это никак не влияет на состояние, наоборот, частота наступления беременности при переносе размороженного эмбриона выше.

Конечно, мы поинтересовались, возможно ли в Норильске проводить процедуру ЭКО. Профессор Корсак уточнил:

– В Норильске открывать такой центр неразумно, здесь население небольшое. А специалисты должны работать постоянно. Как приблизить эту помощь к человеку? Есть программа: врачи начинают стимуляцию яичников, затем пациенты приезжают к нам на пункцию, и за неделю мы со всем справляемся. Максимально подготовиться, собрать документы и пройти все обследования пациенты могут в Норильске. В свою очередь, у норильских докторов есть возможность получить онлайн–консультацию у заведующей отделением ВРТ Международного центра репродуктивной медицины Ольги Евгеньевны Васильевой.

Владислав Корсак также оценил наш перинатальный центр:

– Когда я приехал работать в Норильск в 1969–м, здесь уже открыли лучший в Азии роддом, но всё имеет свойство стареть. В мировой практике через 50 лет работы роддом закрывается, потом перепрофилируется. И здесь роддом во многом устарел, хотя очень многое делалось, чтобы обеспечить современный уровень. Здание перинатального центра построено в соответствии с современными стандартами. Это шаг вперёд.

«Отец» первого «ЭКОмальчика»

Профессор Корсак с особым уважением представил нам знаменитого коллегу Анатолия Никитина, одного из ведущих специалистов в области репродуктивной медицины и эмбриологии. Коренной ленинградец, профессор Никитин — сам отец двоих детей, есть внуки и правнуки. В прошлые годы он возглавлял Балтийский институт репродуктологии человека, сейчас остаётся его научным директором, консультирует. Он много лет занимается разработкой новых методов преодоления бесплодия, одним из первых в нашей стране начал исследования по оплодотворению яйцеклетки человека вне организма. В результате работы Анатолия Илларионовича и его сотрудников в 1986 году в Советском Союзе родился первый «мальчик из пробирки». За свои достижения профессор Никитин удостоен Премии правительства Российской Федерации. В сфере его научных интересов — механизмы влияния вредных условий окружающей среды на репродуктивную систему и особенно на зачатие и раннее развитие плода. В Норильске он выступил с докладом на эту тему:

– В России, как и во всём мире, за последние десятилетия количество бесплодных людей выросло — с 15 до 20 с лишним процентов, — отмечает Никитин. — От чего это зависит — вопрос сложный. Но есть целый ряд учёных, и я один из них, которые считают, что это связано с влиянием антропогенных факторов, которые человек сам себе создал. В 1920–х годах в мире начали смотреть спермограммы мужчин. Согласно документам, средняя концентрация в то время составляла 120 млн сперматозоидов в одном миллилитре, это была норма, нынешний показатель — 15 млн. Вот и сравните, так может и жизнь закончиться.

Шансы на успех

Профессор Корсак представил и заведующую отделением ВРТ Международного центра репродуктивной медицины Ольгу Евгеньевну Васильеву. В ходе конференции она рассказала о подготовке к применению ВРТ, как повысить шансы на успех.

Лет десять назад мы писали в «Заполярной Правде», что есть разные стандарты и методики ЭКО. Ранее разрешалось не более трёх попыток, удачных из них было — 30–40 процентов...

– Показатели меняются, — рассказывает Ольга Васильева. — В 1992 году, когда только начинали применять ЭКО, уровень успеха составлял 20%, далее он вырос до 46%, а потом начались колебания. Сейчас показатель снизился, но держится на отметке не меньше 40%. С чем это связано, сказать сложно.

90 процентов циклов проводятся по полису ОМС. Государство оплачивает процедуры в тех случаях, когда велика вероятность успеха. Если положительный результат не гарантирован, женщинам предлагается провести процедуру за свой счёт. Но даже сейчас стоимость ЭКО можно назвать доступной — около 200 тысяч рублей.

Хочу рассказать о результатах лечения норильчанок. В 2021 году к нам были направлены 46 женщин. Более половины из них уехали беременными. К нам в центр приезжают со всей страны. Мы всегда подчёркиваем, что причиной нарушений работы репродуктивной системы может стать не только плохая экология, но и вредные привычки, снижение физической активности, неправильное питание.

На конференцию также приехал и доктор медицинских наук Михаил Юрьевич Коршунов, доцент кафедры акушерства и гинекологии Первого Санкт–Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова, отец четверых детей. Он был главным акушером–гинекологом Ленинградской области в 2003–2015 годах. На конференции он рассказал норильским коллегам об операциях на тазовом дне, благодаря которым женщины избавляются от проблем, связанных с опущением внутренних органов. Михаил Юрьевич более 20 лет занимается этой проблемой, не раз приезжал в Норильск для проведения этих операций, ему ассистировала наша талантливая Наталья Николаевна Свешникова, которая проходила стажировку в Санкт–Петербурге. Профессор признаётся, что нигде ещё не встречал таких людей, как норильчане.

И сообщите о победе

Во время нашей встречи в холле гостиницы «Полярная Звезда» к профессору Корсаку за советом подошла норильчанка, которая надеется с помощью процедуры ЭКО стать мамой. Она поделилась, что в данный момент квоты утверждают только в Красноярск, а ей бы хотелось сделать процедуру ЭКО в другом городе. Профессор Корсак посоветовал:

– В соответствии с законодательством вы имеете право на свободный выбор врача и учреждения независимо от формы собственности и местонахождения этого учреждения в масштабах страны. Сегодня же напишите обращение на сайте министерства. Вам в течение месяца обязаны ответить. Если у вас есть направление от врача, этого с позиции закона достаточно, чтобы пройти лечение. Желаю вам победить и сообщить мне о победе.