Ранняя диагностика рака спасает жизни

Рак молочной железы (РМЖ) – самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. Если раньше считалось, что это заболевание женщин старшего возраста, то в наши дни оно встречается среди женщин даже 20-30 лет за счёт влияния внешних и внутренних патогенных факторов: дисбаланса гормонов, болезней, неблагоприятной экологии. Ежегодно количество обнаруживаемых случаев злокачественных образований груди возрастает примерно на 2%.

Профилактические мероприятия помогают предотвратить развитие рака молочных желез и диагностировать патологию на самом раннем этапе её развития.

Цель первичной профилактики рака молочной железы – недопущение развития болезни. Она включает в себя ежемесячное самообследование груди, а также повышение общей устойчивости организма и его сопротивляемости различным заболеваниям, исключение или минимизацию факторов риска, на которые может повлиять женщина: отказ от курения и ограничение употребления алкоголя, профилактика избыточной массы тела и ожирения, низкая физическая активность.

Около половины обращений к врачу с последующей диагностикой РМЖ связаны с обнаружением пациенткой подозрительного уплотнения во время самостоятельного осмотра груди. Самообследование необходимо проводить всем женщинам, начиная с 18-20 лет, ежемесячно, в первые несколько дней после окончания менструации. При обнаружении любых подозрительных симптомов – изменение формы груди, существенная асимметрия, деформация ареолы, соска, какие-либо кожные проявления, уплотнения внутри молочных желез, увеличенные лимфоузлы – следует как можно скорее обратиться к врачу.

К методам вторичной профилактики РМЖ относятся визуальный осмотр врачом акушером-гинекологом молочных желез, ощупывание подмышечных лимфатических узлов. При наличии показаний пациентку могут направить на дополнительные обследования.

После 40 лет ткань молочной железы становится плотнее, поэтому в рамках профилактического медицинского осмотра или первого этапа диспансеризации проводится скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез - маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм. Такое исследование проводится у женщин в возрасте от 40 до 75 лет включительно раз в два года.

Если рак молочной железы диагностирован на ранних стадиях (0-I), то врачам удаётся вылечить практически всех пациентов. Далее, в зависимости от стадии, прогноз ухудшается. Совокупность имеющихся в арсенале онкологов методов лечения рака молочной железы позволяет в большинстве случаев добиться ремиссии заболевания или, как минимум, продлить жизнь с сохранением её качества. Эффективность лечения в целом напрямую зависит от того, было ли лечение начато своевременно. Поэтому важно следить за своим здоровьем, не пренебрегать профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией, скрининговыми осмотрами и обращаться к врачу при появлении даже незначительных симптомов.

Если заболевание уже диагностировано, то пациенту требуется диспансерное наблюдение – выявленную патологию нужно лечить и держать под контролем. Через определённые промежутки времени женщине необходимо посещать врача акушера-гинеколога и проверять состояние своего здоровья, при необходимости проводить дополнительные обследования и корректировать тактику лечения.

По вопросам прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, записи к врачу всегда можно обратиться в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС, или позвонить на телефон доверия «Право на здоровье» 8-800-700-00-03 (круглосуточно, бесплатно).