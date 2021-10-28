Расходы на норильскую культуру в этом году предлагается увеличить более чем на 41,5 миллиона рублей

Частично дополнительные средства пойдут на увеличение фондов оплаты труда работников учреждений отрасли культуры в рамках выполнения указа Президента РФ.

Кроме того, около 24,5 млн рублей направят на материально-техническое оснащение учреждений культуры и установку системы видеонаблюдения в некоторых из них.

Также предлагаемые изменения учитывают значительное снижение доходов учреждений культуры от оказания платных услуг из-за ограничительных мер по наполняемости кинозалов, связанных с коронавирусом. Так, кинотеатр «Родина» недополучит почти 9,5 млн рублей, а КДЦ «Юбилейный» – порядка 2,7 млн рублей.

«Необходимо понимать, что речь идёт не просто о получении учреждениями прибыли. Средства, в том числе, идут на оплату труда работников. Я прошу руководителя управления по делам культуры и искусства администрации города взять этот вопрос под контроль и, если потребуется, оперативно принимать меры для того, чтобы снижение доходов от оказания платных услуг никак не отразилось на сотрудниках учреждений», - отметила председатель депутатской комиссии по социальной политике Лариса Непляхович.

С учётом корректировки общий объём финансирования муниципальной программы на 2021 год из всех источников составит 1,5 млрд рублей. Предложенные изменения члены комиссии согласовали, рекомендовав утвердить их на сессии городского Совета при корректировке бюджета на 2021 год.