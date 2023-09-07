Расходы на образование, спорт, культуру и молодёжь будут увеличены
Расходы на образование, спорт, культуру и молодёжь будут увеличены
Изменения планируют внести в муниципальные программы «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры» и «Молодёжь в XXI веке». Данные вопросы в том числе стали предметом обсуждения на заседании профильной депутатской комиссии.
Так, расходы на сферу образования планируют увеличить более чем на 560 млн рублей. Дополнительные средства будут направлены на проведение дополнительных ремонтов школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, а также на приобретение различного оборудования и инвентаря, противопожарных технических средств, оплату охранных и коммунальных услуг, организацию площадок для сбора и накопления ТКО, содержание прилегающих территорий. Помимо этого, дополнительные средства будут направлены на организацию питания школьников в связи с повышением стоимости данной услуги. После проведения корректировки общий объём финансирования программы «Развитие образования» превысит 14 млрд рублей.
Около 40,6 млн рублей дополнительно необходимо направить на развитие физкультуры и спорта. Эти средства нужны для проведения ремонтных работ в спортсооружениях и оснащения их оборудованием, спортивным инвентарём и оргтехникой. Также допсредства направят на организацию выездных соревнований и тренировок норильских спортсменов. В целом после корректировки объём финансирования программы «Развитие физической культуры и спорта» составит почти 1,4 млрд рублей.
На развитие культуры в Норильске будет дополнительно направлено порядка 61,6 млн рублей. В том числе эти средства пойдут на развитие библиотечного дела, проведение ремонтов в подведомственных учреждениях, приобретение книг для библиотек, музыкальных инструментов и комплектующих к ним для образовательных учреждений культуры и искусства, расходных материалов, мебели и оборудования, оплату коммунальных услуг. Общий объём финансирования программы «Развитие культуры» после корректировки составит более 1,7 млрд рублей.
На реализацию программы в области молодёжной политики потребуется больше средств, чем запланировано, – примерно на 4,3 млн рублей. Допсредства в том числе нужны для дофинансирования проведения Арктического норильского молодёжного форума – планируется привлечь большее число участников. Кроме того, уровень мероприятия повысился до регионального. После корректировки общий объём финансирования программы «Молодёжь в XXI веке» составит более 127 млн рублей.
Рассмотрев предлагаемые корректировки, депутаты их согласовали, рекомендовав утвердить новые объёмы финансирования при корректировке бюджета территории на очередной сессии местного парламента.