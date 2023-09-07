Расходы на образование, спорт, культуру и молодёжь будут увеличены

Так, расходы на сферу образования планируют увеличить более чем на 560 млн рублей. Дополнительные средства будут направлены на проведение дополнительных ремонтов школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, а также на приобретение различного оборудования и инвентаря, противопожарных технических средств, оплату охранных и коммунальных услуг, организацию площадок для сбора и накопления ТКО, содержание прилегающих территорий. Помимо этого, дополнительные средства будут направлены на организацию питания школьников в связи с повышением стоимости данной услуги. После проведения корректировки общий объём финансирования программы «Развитие образования» превысит 14 млрд рублей.

Около 40,6 млн рублей дополнительно необходимо направить на развитие физкультуры и спорта. Эти средства нужны для проведения ремонтных работ в спортсооружениях и оснащения их оборудованием, спортивным инвентарём и оргтехникой. Также допсредства направят на организацию выездных соревнований и тренировок норильских спортсменов. В целом после корректировки объём финансирования программы «Развитие физической культуры и спорта» составит почти 1,4 млрд рублей.

На развитие культуры в Норильске будет дополнительно направлено порядка 61,6 млн рублей. В том числе эти средства пойдут на развитие библиотечного дела, проведение ремонтов в подведомственных учреждениях, приобретение книг для библиотек, музыкальных инструментов и комплектующих к ним для образовательных учреждений культуры и искусства, расходных материалов, мебели и оборудования, оплату коммунальных услуг. Общий объём финансирования программы «Развитие культуры» после корректировки составит более 1,7 млрд рублей.

На реализацию программы в области молодёжной политики потребуется больше средств, чем запланировано, – примерно на 4,3 млн рублей. Допсредства в том числе нужны для дофинансирования проведения Арктического норильского молодёжного форума – планируется привлечь большее число участников. Кроме того, уровень мероприятия повысился до регионального. После корректировки общий объём финансирования программы «Молодёжь в XXI веке» составит более 127 млн рублей.

Рассмотрев предлагаемые корректировки, депутаты их согласовали, рекомендовав утвердить новые объёмы финансирования при корректировке бюджета территории на очередной сессии местного парламента.