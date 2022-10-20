Расходы на образование вырастут более чем на 745 миллионов рублей
Расходы на образование вырастут более чем на 745 миллионов рублей
Около 733,6 млн рублей добавят на отрасль из краевого бюджета, порядка 74,5 млн рублей – из местного, объём внебюджетного финансирования при этом снизится на 62 млн рублей.
Дополнительные средства, в частности, будут направлены на:
– приобретение безопасного резинового покрытия для уличных площадок детских садов;
– замену трубопроводов в помещениях пищеблока в детском саду № 2 (устранение аварийной ситуации);
– устранение предписаний контрольно-надзорных органов в части содержания зданий учреждений общего и дошкольного образования (приобретение материально-технических ценностей, выполнение ремонтно-восстановительных работ помещений, установка дополнительных камер видеонаблюдения, замена оконных и дверных блоков и пр.);
– организацию выезда талантливых и одарённых детей на олимпиады, фестивали и соревнования за пределы Норильска;
– организацию дополнительного отдыха детей в осенний период текущего года.
С учётом предлагаемой корректировки общий объём финансирования муниципальной программы «Развитие образования» на 2022 год составит свыше 12,5 млрд рублей из средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников.
Согласовав предложенные изменения, члены депутатской комиссии по социальной политике рекомендовали учесть их при октябрьской корректировке главного финансового документа Норильска.