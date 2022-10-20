Расходы на образование вырастут более чем на 745 миллионов рублей

Дополнительные средства, в частности, будут направлены на:

– приобретение безопасного резинового покрытия для уличных площадок детских садов;

– замену трубопроводов в помещениях пищеблока в детском саду № 2 (устранение аварийной ситуации);

– устранение предписаний контрольно-надзорных органов в части содержания зданий учреждений общего и дошкольного образования (приобретение материально-технических ценностей, выполнение ремонтно-восстановительных работ помещений, установка дополнительных камер видеонаблюдения, замена оконных и дверных блоков и пр.);

– организацию выезда талантливых и одарённых детей на олимпиады, фестивали и соревнования за пределы Норильска;

– организацию дополнительного отдыха детей в осенний период текущего года.

С учётом предлагаемой корректировки общий объём финансирования муниципальной программы «Развитие образования» на 2022 год составит свыше 12,5 млрд рублей из средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников.

Согласовав предложенные изменения, члены депутатской комиссии по социальной политике рекомендовали учесть их при октябрьской корректировке главного финансового документа Норильска.