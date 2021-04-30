Расселение аварийного дома на ул. Московской, 14, практически подошло к концу
Расселение аварийного дома на ул. Московской, 14, практически подошло к концу
На новое место уже переехали 53 семьи, ещё три — продолжают проживать по старому адресу, одного из собственников пока не удалось найти.
Если отсутствующий собственник не объявится, то решение по квартире будет приниматься в судебном порядке. Денежная компенсация будет перечислена на специально открытый лицевой счёт на имя владельца.
Пока люди активно переезжали и перевозили свои вещи, из дома стали пропадать двери и окна.
Денис Вальтер, исполняющий обязанности начальника управления жилищного фонда, прокомментировал ситуацию:
– После того как семьям выплатили компенсацию, жилые помещения перешли в собственность муниципалитета. И снятие оконных блоков и дверей является хищением. На данный момент мы собираем документы и планируем обратиться в полицию с заявлением.
Татьяна Шульгина, заместитель директора МКУ «УЖКХ» по производству, добавила:
– Администрацией города выделены средства на охрану здания по адресу: ул. Московская, 14. Заключен договор с вневедомственной охраной, и здание круглосуточно находится под наблюдением. Вблизи дома расположен автопост, где постоянно дежурит охранник и сообщает в полицию о проникновении в дом.
Также Татьяна Шульгина рассказала, что после того как все жители дома переедут, здание будет подвергнуто консервации, которая подразумевает прекращение подачи воды, света и тепла, перекрытие канализационных сливов. В завершение будут закрыты окна на первом этаже и выставлен забор вокруг дома.