Расширение льгот для детей с ограниченными возможностями здоровья

Речь шла о поддержке семей с детьми, имеющими инвалидность или 3, 4, 5-ю группы здоровья. На сегодняшний день эти семьи имеют право на бесплатный курс восстановления в «Реабилитационном центре для детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория». Длительность курса составляет 90 дней в год, далее центр может предоставлять только платные услуги. Данные правила действуют в рамках постановления краевого правительства.

Наталья Плотникова, депутат городского Совета, предложила возмещать семьям затраты на получение социально-бытовых услуг в центре «Виктория» в размере 80% от общей суммы. Ещё одно предложение депутата - предоставить возможность инвалидам и лицам с ограниченными возможностями принимать участие в турнирах и спортивных соревнованиях за пределами Норильска. И осуществить это за счёт средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта». Теперь в выездных соревнованиях также смогут участвовать инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, в том числе старше 18 лет.

Депутаты единогласно поддержали инициативу Натальи Плотниковой и рекомендовали городскому Совету утвердить решение о внесении изменений на ближайшей сессии.

- Дети с ограниченными возможностями здоровья являются одной из самых уязвимых категорий граждан. Мы все прекрасно понимаем, как дорого нынче обходятся реабилитационные курсы, как сложно родителям изыскивать финансовую возможность для лечения и социализации ребят. Поэтому предложенные изменения мы, конечно, поддерживаем. Уверена, это позволит улучшить качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, будет способствовать их лучшей социализации и интеграции в общество, - прокомментировала принятое решение председатель депутатской комиссии по социальной политике Лариса Непляхович.