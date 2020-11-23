Расширился список банков, позволяющих оплатить кредит за счёт материнского капитала

С начала июня текущего года процедура использования средств маткапитала на улучшение жилищных условий с помощью кредитных средств стала проще. Теперь для данной операции достаточно написать заявление в банке, а сотрудники уже самостоятельно направят его в Пенсионный фонд для принятия решения. Данная возможность стала доступна благодаря договорам, которые ПФР заключил с кредитными организациями.

Процедуру можно произвести в 11 банках: «Сбербанк», Банк ВТБ, «Россельхозбанк», «Банк Уралсиб», Банк «ФК Открытие», ПАО «МТС-Банк», «Альфа-банк», «Промсвязьбанк», ПАО «АК БАРС», «Газпромбанк», АО «ДОМ.РФ».

Согласно статистике, в этом году более 70% жителей Красноярского края использовали средства маткапитала для выплаты ипотечного кредита.