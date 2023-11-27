Рассказать интересно о ценностях и истории России

«Разговоры о важном» или РОВ — всероссийский проект, представляющий собой цикл занятий для школьников всех параллелей об истории и современной жизни России, памятных датах и важных событиях. По словам Анны Мыльниковой, начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, тематика и содержание занятий разработаны на федеральном уровне по методическим рекомендациям Минпросвещения РФ и учитывают возрастные особенности детей:

- О чём бы ни говорили на очередном уроке: об истории страны, её выдающихся деятелях, государственном устройстве, конечная цель занятий — вырастить настоящих патриотов. Занятия, по сути, направлены на развитие нравственных качеств школьников. РОВ по достоинству уже оценили как ученики, так и педагоги. Экзамена по итогам прослушанного курса не предусмотрено, но мы видим, что полученные знания дети применяют на школьных и городских патриотических занятиях. Важно, что уроки самые разные по тематике, например, сегодня дети изучают наш город, край и страну, следующее занятие будет посвящено Конституции РФ, а затем — героям нашего времени.

Радик Каримов, директор школы № 13, согласен с коллегой и отмечает, что уроки проходят с использованием современных мультимедийных технологий, что делает их ещё интереснее:

- Конечно, уроки разнятся по методу преподавания, исходя из возрастных особенностей той или иной параллели. Но главное, мы стараемся акцентировать занятия на патриотизме, это позволит детям с малых лет понимать, что такое Родина. Не менее важно и то, что РОВ ведут педагоги, сами выросшие в духе патриотизма ещё в советское время. Вообще хочу отметить, что «Разговоры о важном» не стали отправной точкой для формирования идеи любви к Родине: она воспитывалась в наших учениках на протяжении многих лет работы школы, «Разговоры» лишь придали ей актуальности и современности.

Главным итогом подобных уроков директор школы считает не мгновенный эффект вроде сданного экзамена, а то, какими достойными взрослыми должны вырасти нынешние дети.

«Разговоры о важном» полезно проводить с самого детства, добавляет Валентина Касинская, учитель начальных классов школы № 31. Для младших ребят выбирается более лёгкая форма:

- Мы стараемся вести с ребятами доверительный диалог. Я даю детям высказаться. Хотя, конечно, больше всего им нравится интерактивная форма работы, например видеоэкскурсии. В целом могу сказать, что школьникам очень интересно узнавать новое о нашей стране.

А ученица 4 «Б» класса Аяна Мунтаева Родину любит за то, что в ней живёт её семья, объясняет это просто и понятно:

- Моя Родина очень большая, в ней много народов, у них свои праздники. А ещё это моя семья, мои воспоминания. И известные русские люди — Михаил Лермонтов, Юрий Гагарин, Александр Пушкин и другие.