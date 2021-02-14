Расставили акценты

Это традиционное мероприятие ежегодно собирает представителей власти, бизнеса, экологических организаций и других членов экспертного сообщества. Из–за пандемии коронавируса диалог проходил в онлайн–формате. И впервые его проводили с использованием форсайт–технологий, моделируя совместно с участниками образ отчёта об устойчивом развитии «Норникеля» за 2020 год. В этом году встреча имела особое значение, поскольку инцидент на ТЭЦ–3 привлёк повышенное внимание общественности. Диалог стал ещё одной площадкой, чтобы обозначить позицию компании, выслушать всех заинтересованных лиц и максимально учесть все запросы читателей отчета об устойчивом развитии.

Амбициозная программа

«Норникель» на встрече представляли старший вице–президент по устойчивому развитию Андрей Бугров, старший вице–президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова и директор департамента устойчивого развития Светлана Ивченко. Они рассказали об основных направлениях развития компании в прошлом году. Первостепенное внимание уделялось вопросам экологии и развития регионов присутствия, борьбе с распространением пандемии, а также цифровизации производственных и других процессов.

– «Норникель» подтверждает свою приверженность принципам устойчивого развития и курс на соответствие лучшим международным практикам. В декабре мы представили комплексную экологическую стратегию, которая включает в себя амбициозную программу по сокращению загрязняющих выбросов в атмосферу, борьбу с изменением климата и сокращение выбросов парниковых газов, управление водными ресурсами, хвостами и отходами, а также восстановление ресурсов почвы и биоразнообразия. В условиях расширения производства будет реализована программа технического перевооружения, а также сокращён абсолютный объём выброса парниковых газов до уровня ниже 10 млн т CO2–эквивалента. Продолжается реализация масштабной Серной программы. Ключевое событие 2020 года в этом направлении — это закрытие плавильного цеха в посёлке Никель, которое позволило устранить выбросы диоксида серы в приграничной зоне с Норвегией. Программа рассчитана до 2030 года и предполагает сокращение выбросов на 95%, — рассказал Андрей Бугров.

Климатическая повестка для «Норникеля» имеет двойной эффект. С одной стороны, она усиливает необходимость контроля рисков размерзания грунтов, с другой — это источник новых возможностей для продукции компании на рынке с учётом инициатив перехода к зелёной энергетике. В рамках процесса управления рисками «Норникель» запускает систему мониторинга многолетнемёрзлых грунтов, а также фундаментов зданий и сооружений. Кроме того, компания планирует расширить практику раскрытия информации в отчёте об устойчивом развитии по климатическим вопросам в соответствии с требованиями международного руководства TCFD.

«Норникель» продолжит и работу по устранению последствий инцидента на ТЭЦ–3 в Норильске, когда из повреждённого резервуара вылилось около 20 000 т дизельного топлива.

– К октябрю 2020 года мы закончили основную фазу ликвидации последствий аварии. Всю водотопливную смесь (35 000 м3. — Прим.) перекачали и отсепарировали. Загрязнённый грунт, около 180 000 тонн, вывезли в места хранения и заменили на чистый в июле 2020 года. Берега рек обработали сорбентом. План восстановления территории рассчитан до 2023 года, — добавил Андрей Бугров. — Международная компания ERM подготовила независимый отчёт с оценкой причин произошедшего. Ключевыми из них стали ошибки при проектировании и строительстве резервуаров в 1981–1984 гг. и таяние многолетнемёрзлых грунтов.

Ещё одним ответом на новые вызовы, по словам Андрея Бугрова, стало изменение структуры управления в компании. Появились комитет по управлению рисками, департамент устойчивого развития, департамент экологии, а также рабочая группа по вопросам окружающей среды и экологии в совете директоров.

Борьба с пандемией

В политике «Норникеля» по–прежнему сохраняется приоритетность поддержки представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), проживающих в регионах присутствия компании.

– Наши проекты включают транспортную поддержку, развитие социальной инфраструктуры, гранты на поддержку традиционного уклада и промыслов и т. д. После инцидента на ТЭЦ–3 мы поддержали Большую этнологическую экспедицию проектного офиса развития Арктики, которая помогла понять, как инцидент отразился на укладе жизни КМНС. В результате составили большую этнологическую карту, на основе которой «Норникель» добровольно принял беспрецедентное в российской практике решение о компенсации ущерба представителям общин в размере 175 млн руб. Кроме того, в сентябре мы подписали большое соглашение с общественными организациями, которые представляют интересы КМНС на Таймыре. Оно предполагает комплексную программу поддержки традиционного образа жизни коренных народов с финансированием порядка 2 млрд руб., — прокомментировала Лариса Зелькова.

Ещё одним вызовом для компании в 2020 году стала пандемия коронавируса. Лариса Зелькова рассказала, что основными направлениями деятельности здесь были здоровье и безопасность работников, непрерывность производства и предотвращение распространения вируса в городах присутствия компании. На борьбу с пандемией «Норникель» выделил более 20 млрд руб., поддерживая не только своих сотрудников, но и систему здравоохранения на своих территориях. Компания модернизировала медицинские центры, поставив 412 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 7 реанимобилей, 15 мобильных и 12 стационарных лабораторий для исследований, а также сотни тысяч тест–систем для выявления коронавирусной инфекции. Параллельно «Норникель» ввёл запрет на сокращение персонала и установил доплаты для сотрудников, работающих в сложных условиях.

«Норникель» оказал также поддержку малому и среднему бизнесу:

– В первую очередь мы предоставили арендные каникулы на всех объектах, принадлежащих компании, установили льготные тарифы для перевозки грузов. В структуре расходов бизнеса, например в Норильске, логистика занимает большое место. Отдельную программу поддержки организовали для социальных предпринимателей, предоставляя им дополнительные ресурсы, отсрочки по платежам и так далее», — отметила Лариса Зелькова.

Полная прозрачность

О работе над отчётом об устойчивом развитии за 2020 год рассказала Светлана Ивченко.

– Для нас это важный формат коммуникации со всеми заинтересованными сторонами и возможность представить достоверную информацию о компании, — отметила она. — В этом году ключевыми темами стали экология и ликвидация последствий аварии на ТЭЦ–3, поддержка КМНС и тема пандемии COVID–19. Ещё один акцент в отчёте сделан на цифровизации и инновационном развитии бизнеса, которые позволяют развиваться во всех направлениях — от технологии бизнеса до экологии. Публикацию этого отчёта мы планируем в конце марта 2021 года.

Отчёт об устойчивом развитии — открытое и полное описание стратегии «Норникеля», которое соответствует мировым трендам. Это подтвердили и сотрудники крупнейших мировых компаний.

В конце диалога участники мероприятия предложили темы, которым в отчёте, по их мнению, нужно уделить более пристальное внимание. В этот список вошли ответственная цепочка поставок, взаимодействие с местными сообществами, обеспечение корпоративной защиты, использование земель и биоразнообразие, цифровизация производства и управления, а также этика бизнеса. Авторы документа примут во внимание все пожелания при работе над финальной версией отчёта об устойчивом развитии компании «Норникель».