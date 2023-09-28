Раз в два года пенсионеры-северяне могут компенсировать проезд на отдых по России
Раз в два года пенсионеры-северяне могут компенсировать проезд на отдых по России
С начала года компенсацию получили 86 тысяч человек.
В Социальном фонде России пояснили, что согласно действующим правилам, жители Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, после выхода на пенсию могут компенсировать потраченные на дорогу средства. Сделать это можно раз в два года. Компенсацию могут получить только неработающие пенсионеры, но за любой вид транспорта — автомобиль, поезд, самолёт, корабль или автобус.
Получить компенсацию можно двумя способами. Заранее обратиться в Социальный фонд за специальным талоном для оформления бесплатного билета. Либо купить, а потом получить компенсацию. В отдельных случаях возможны оба варианта.
Заявление на компенсацию можно подать через портал «Госуслуг» или в Многофункциональном центре.
1 комментарий
Кто набирал текст? Не раз в год.