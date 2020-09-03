Разъяснение транспортного прокурора

Постановлением Правительства Российской Федерации № 991 от 06 июня 2020 года утверждено «Положение об особенностях исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе о праве перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения, а также о порядке и сроках возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части».

Положение применяется к договорам, подлежащим исполнению с 1 февраля 2020 года по международным воздушным перевозкам с Китайской Народной Республикой, с 18 марта 2020 года – по всем внутренним воздушным перевозкам и иным международным воздушным перевозкам, заключенным до 1 мая 2020 года.

Положение не применяется в отношении воздушных перевозок пассажиров, осуществляемых по договору фрахтования воздушного судна, то есть к чартерным рейсам.

Согласно Положению, перевозчик при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на её части вправе в одностороннем порядке:

- изменить условия договора – в части даты, времени, маршрута, например, изменить прямой маршрут на маршрут с пересадкой либо изменить пункт назначения на ближайший, поменять тип воздушного судна;

- отказаться от исполнения договора, то есть отменить рейс, и возвратить уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную плату.

В случае отмены рейса обязательство перевозчика перевезти пассажира в пункт назначения, указанный в билете, прекращается. При этом перевозчик обязан в течение 3 лет с даты отправления рейса, указанного в билете, принять сумму оплаченной провозной платы в счёт оплаты услуг по воздушной перевозке, в том числе по другим маршрутам воздушной перевозки, и дополнительных услуг перевозчика.

Пассажир вправе для оплаты указанных услуг перевозчика использовать часть суммы оплаченной провозной платы или использовать сумму полностью, а в случае ее недостаточности доплатить денежными средствами.

Перевозчик не вправе устанавливать ограничения по принятию суммы оплаченной провозной платы в счёт оплаты услуг по воздушной перевозке пассажира, связанные с маршрутом или датой воздушной перевозки, при наличии в продаже билетов на выбранные пассажиром дату и маршрут воздушной перевозки.

Для принятия в счёт оплаты услуг перевозчика суммы оплаченной провозной платы пассажир направляет перевозчику уведомление.

Перевозчик обязан обеспечить прием уведомлений от пассажиров на своём официальном сайте, а также посредством почтовых отправлений или при личном обращении в пункты, предусмотренные правилами перевозчика.

Пассажир вправе направить уведомление до даты воздушной перевозки, указанной в билете, или в течение 3 лет с даты отправления рейса, указанного в билете. В уведомлении указываются фамилия, имя, отчество пассажира, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, номер бронирования и/или номер билета, способ информирования пассажира – по электронной почте, оповещение по мобильному телефону, посредством почтового отправления или иным способом в соответствии с правилами перевозчика, дата направления уведомления.

По истечении 20 календарных дней со дня получения уведомления перевозчик обязан обеспечить приём суммы оплаченной провозной платы в счёт оплаты услуг и проинформировать об этом пассажира, направив ему подтверждение либо обоснованный отказ.

Денежные средства, не использованные для оплаты услуг, подлежат возврату пассажиру по истечении 3 лет с даты отправления рейса, указанного в билете. Исключение составляют пассажиры – инвалиды I или II группы, а также ветераны Великой Отечественной войны, лица, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида II группы, лица, имеющие документы, подтверждающие статус многодетной семьи. Эти категории пассажиров вправе подать заявление о возврате провозной платы до истечения 3 лет с даты отправления рейса, указанного в билете, а также до даты воздушной перевозки, указанной в билете.

Возврат пассажирам денег в этом случае осуществляется по заявлению, поданному при личном обращении особых пассажиров в пункты, предусмотренные правилами перевозчика. При подаче такого заявления пассажир предъявляет документ установленного образца, подтверждающий факт установления инвалидности, или статус ветерана Великой Отечественной войны, или статус многодетной семьи. Заявления о возврате провозной платы пассажиру-инвалиду и сопровождающему его лицу подаются одновременно. Возврат осуществляется на ту же банковскую карту, с которой была оплачена провозная плата, а при её отсутствии – на другую.