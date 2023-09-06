Размер господдержки оленеводам и промысловикам Таймыра в первом полугодии составил 260 млн рублей

Ежемесячная компенсация оленеводам, охотникам и рыбакам составляет от 6,4 до 11,7 тысячи рублей. Всего помощь получили 1828 промысловиков. На подготовку к промысловому сезону помощь получили 732 человека на 25,1 тысячи рублей и 92 охотника получили соцвыплату за отстрел волков.

Кроме того, за счёт федеральных и краевых средств промысловики получают новую технику, оборудование, а также снаряжение для охоты и промысла. 562 человека стали обладателями новых снегоходов, лодок и лодочных моторов, бензогенераторов, бензопил, саней-волокуш, капканов, спальных мешков и медицинских аптечек. Семь охотников и рыбаков компенсировали свои расходы в связи с приобретением горюче-смазочных материалов.

В санаториях отдохнули 18 человек, подавших заявки. Женщины получили комплекты для новорождённых, в первом полугодии родились 37 малышей в семьях из числа коренных малочисленных народов Севера.

До конца года планируется, что северяне получат различные виды поддержки на сумму ещё порядка 100 млн рублей.