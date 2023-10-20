Размер материальной помощи для оленеводов увеличат

Так, предлагается с 2024 года увеличить почти в три раза ставку субсидий для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и занимающихся разведением домашних северных оленей в Туруханском районе.

Комитет Законодательного собрания по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов поддержал предложение увеличить субсидии на содержание поголовья с 262 рублей до 728 рублей на голову оленя. Эта мера поможет сохранить традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов севера и предотвратит исчезновение лесного оленеводства. К тому же подобная мера соцподдержки оленеводов Таймыра уже была повышена ранее за счёт средств краевого бюджета.

Законопроект позволит увеличить объём компенсации затрат, понесённых оленеводами Туруханского района, до 400 тысяч рублей в год.

«Это очень важная мера поддержки. Более того, мы уже сейчас, внося поправки в закон, предполагаем, что начиная с 2025 года пропишем и индексацию социальных выплат», — отметила председатель профильного комитета Людмила Магомедова.

Комитет принял решение внести законопроект на рассмотрение сессии в двух чтениях.