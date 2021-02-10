Разработан высокоточный тест для экспресс-диагностирования коронавируса

Новый тест позволит уменьшить общее время тестирования в три-четыре раза. Новую разработку зарегистрировали 3 февраля, она основана на технологии петлевой изотермической амплификации нуклеиновых кислот. С помощью этого теста результат будет известен через час–полтора, вместо четырёх–пяти часов при обычной ПЦР-диагностике.

Инновационная разработка делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым, без каких-либо существенных потерь в эффективности.

«Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, при этом абсолютно все компоненты для него теперь производятся локально на базе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сделать само тестирование доступным для населения страны. Диагностический набор уже успешно прошёл испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям», — цитирует ТАСС ведомство.