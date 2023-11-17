Разработать выгодную и эффективную рекламную стратегию в онлайне научат в Агентстве развития Норильска

22 ноября в 18.00 в креативном пространстве Агентства развития Норильска (Комсомольская, 33а, 2-й этаж) пройдёт бизнес-тренинг «Продажи и интернет-маркетинг». Вместе с сертифицированным тренером корпорации МСП, специалистом АРН по инвестициям Антоном Анфимовым участники тренинга выявят проблемные места маркетинговой стратегии ведения онлайн-рекламы, рассчитают метод для снижения стоимости привлечения клиентов, а также на примере разберут взаимодействие с потребителями и партнёрами при использовании внутренних инструментов. Полученные на тренинге знания помогут сократить расходы на рекламу и привлечь внимание к вашему бизнесу.

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