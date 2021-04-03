Развитие социальной инфраструктуры и сервисов — тема, во многом созвучная другим аспектам жизни Норильска

Одним из вопросов, вызвавших самое активное обсуждение, стало то, как трудно бывает добраться до спортивных, культурных и досуговых заведений, особенно зимой — в плохую погоду. Попутно упомянули об ограниченном количестве тёплых остановок в городе и задержках в движении транспорта. Собравшиеся задумались над тем, как можно локализовать места, где горожане могут проводить свободное время. Идея состоит в том, чтобы в шаговой доступности для жильцов того или иного жилого комплекса или двора создавать небольшие спортивные или культурные центры. Участники сошлись во мнении, что это было бы значительно полезнее, чем нынешнее обилие торговых точек.

При этом внимание заострили на том, что инициатива в продвижении таких досуговых мини-центров должна принадлежать муниципалитету — вряд ли малый бизнес станет брать на себя бремя социальных расходов подобного рода. Идея заслуживает особого внимания, поскольку похожие проекты в истории Норильска уже существовали — в виде дворов под куполом в районе улиц Комсомольской и Завенягина. Но в прошлом от реализации замыслов пришлось отказаться из-за неподходящей структуры грунта на этих участках.

Также участники подчеркнули необходимость равномерного распределения досуговых площадок между теми, кто предпочитает отдых в помещениях, и теми, кто любит бывать на свежем воздухе. По общему мнению, горожане сейчас особенно нуждаются в обустройстве велосипедных дорожек, игровых зон и скверов.