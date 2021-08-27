Развитие в деталях

Обсуждение состоялось в нескольких районах Норильска. В Центральном районе собравшиеся говорили о развитии социальной инфраструктуры и сервисов.Спикер Норильского горсовета Александр Пестряков пояснил, что смысл встречи он видит в обсуждении дополнительных возможностей для развития Норильска с точки зрения горожан. Он напомнил, что в рамках реновации Норильска запланировано строительство не только жилых домов, но и целого ряда социальных объектов.

Среди интересных тем, затронутых в ходе круглого стола, — перспективы создания муниципального центра спортивных единоборств, питомника для безнадзорных животных, расширение в городе сети тёплых остановок. Участники круглого стола отметили, что каждая такая идея заслуживает детального рассмотрения, ведь многие проекты, уже реализованные в нашем городе, когда–то казались попросту немыслимыми.

В Талнахе круглый стол возглавил Валерий Семёнов — сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Ему и было адресовано большинство предложений о том, как следует развивать рекреационные зоны в существующей микрорайонной застройке.

Перечень идей получился достаточно широким. Среди них — предложение облагородить сквер в районе КДЦ им. В. Высоцкого, сделать в этом районе новую парковку и пересмотреть систему пешеходных переходов и оборудовать въезды во дворы «лежачими полицейскими», дабы усмирить любителей быстрой езды. Пришли на встречу и работники рудника «Таймырский», посетовавшие на недостаточное количество рейсовых автобусов, идущих до места их работы. Особенно нехватка ощущается утром и в вечерние часы. Этот вопрос, по мнению депутатов, необходимо решать вместе с компанией «Норникель» либо за счёт заказных автобусов, либо путём увеличения числа рейсовых машин в час пик. На встрече также прозвучало немало других актуальных предложений, касающихся благоустройства района.

– Задача у нас у всех одна, поставленная президентом Российской Федерации.

Норильск является опорной территорией Арктической зоны, и Владимир Путин чётко обозначил необходимость повышения благосостояния и уровня жизни людей на Крайнем Севере, — напомнил сенатор. — И мы можем этого добиться, тем более, что сейчас для этого есть все возможности: и действующее четырёхстороннее соглашение, и поддержка компании «Норникель», и соответствующее постановление Совета Федерации. Оно уникально уже тем, что относится к отдельному городу. Помимо прочего, мы должны сообща создать такие условия, чтобы норильчане не чувствовали себя оторванными от материка и масштабных событий, происходящих в стране.

Дальнейшие предложения горожане могут направлять в администрацию города: по заверению Валерия Семёнова, уже составленные планы по развитию Норильска подразумевают гибкий подход к реализации мероприятий. А значит, возможность сделать свой город лучше есть у каждого. Главное, чтобы было желание и хорошо проработанная задумка.