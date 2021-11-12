Реабилитационный центр «Виктория» отпраздновал 19-летие

- Наш центр для детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями зачастую ошибочно считают детским домом для особенных детей, — делится Ирина Высоцкая. — На самом деле «Виктория» работает для всех, кто в нас нуждается. Сегодня нашими услугами пользуются более 800 детей.

«Виктория» предоставляет широкий спектр услуг. Имеются отделения, которые готовы работать с ребёнком с утра до вечера — это группы дневного пребывания. Режим схож с детским садом — есть завтраки, обеды, ужины и тихий час. Также работают отделения психолого-педагогической направленности — работа с логопедами, дефектологами, психологами. К ним обращаются воспитанники детских садов и школ, которым назначают индивидуальные программы реабилитации.

В центре разработан сильный блок адаптивной физкультуры. Здесь в первую очередь помогают профилактикой, чтобы ребёнок с ограниченными возможностями здоровья не перешёл в статус инвалида.

- Все наши специалисты обучены и имеют доступ к работе с детьми разных категорий, — добавляет и. о. директора центра.

Сегодня в коллективе «Виктории» 54 человека. Это медики, педагоги, воспитатели, методисты, кухонные работники, технический персонал и руководящий состав. Своей задачей они видят не «привязать» детей, а научить, закрепить навык, дать попробовать сделать самостоятельно и отпустить в большой мир.

В этом году реабилитационный центр «Виктория» выиграл грант благотворительной программы «Мир новых возможностей». Специалисты закупили новое спортивное оборудование. Настольные и напольные шаффлборды напоминают игру кёрлинг: также нужно катить камни в дом, чтобы набрать большее количество очков и выбить противника с поля. С помощью этой игры дети могут развивать логику, стратегию, командный дух, ловкость и даже силу. Ещё одна новинка — настоящие снегоступы для будущих соревнований. Центр даже уже пригласили побороться в этом виде спорта в краевую столицу.

Свой 20-летний юбилей «Виктория» отпразднует уже в новом здании. В следующем году центр переедет на ул. Богдана Хмельницкого, 20, где начнёт совместную работу с Центром семьи «Норильский» и Комплексным центром социального обслуживания.