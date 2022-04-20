Реализация проекта «Арктический гектар» начнётся с Норильска

Депутаты российского парламента вместе с региональными коллегами и представителями исполнительной власти обсудили вопросы правового регулирования предоставления гражданам земельных участков в Арктической зоне и на других территориях Севера нашей страны.

По словам Дмитрия Свиридова, сейчас краевые парламентарии готовят региональный законопроект о выделении арктических гектаров:

«Мы уже сделали первый шаг и сегодня готовим региональное законодательное обеспечение федеральной инициативы по выделению земельных участков на арктических территориях. Сейчас мы как раз консультируемся с экспертами и прорабатываем правовые нормы, согласно которым можно будет получить землю в безвозмездное пользование на севере края. В мае мы намерены принять закон о предоставлении таких участков в Арктической зоне. Начнётся этот процесс в Норильске. Более 60 земельных участков станут доступными для безвозмездного пользования».

Получить землю может любой гражданин России, а после пяти лет пользования участок может быть передан в его собственность.