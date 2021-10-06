Реализация проекта «Православный дух Арктики» продолжается

В Туруханске точкой притяжения стал воссозданный ныне Свято-Троицкий монастырь. Беседы с монахами и послушниками, зарисовки монашеского быта и церковных служб позволяют погрузиться в прошлое региона, которое становится поочередно то историей подвига освоения территории, то историей просвещения и миссионерского движения, то историей трагических гонений и испытаний, то историей силы духа и возрождения веры.

Большую экскурсию по церкви для съёмочной группы провёл иеродиакон отец Корнилий. Дополнительные исторические детали добавили сотрудники краеведческого музея Туруханска. Уникальные личные рассказы и судьбы подвижников православной веры вплетаются в повествование и через артефакты и документы, собранные в Норильске, в музее, открывшемся при Храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Так связывает людей единство не только веры, но и памяти - ищущей, пытливой, благодарной.

Впереди у команды проекта - поездки в Хатангу и на Диксон, большая работа с собранным материалом, который должен превратиться не только в фильм об истории православия на территории, но и в серию небольших видеоматериалов о духовных достопримечательностях севера Красноярского края. На фоне растущего интереса к Арктике эти материалы могут стать для туристов и паломников полезным проводником, позволят соприкоснуться с малоизвестной до сих пор страницей северной истории. Страницей, которая в полной мере отражает мощь православного духа.