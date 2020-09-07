Реальный срок за нетрезвую езду

По данным пресс-службы краевой полиции, в мае этого года житель Дудинки отказался остановиться по просьбе сотрудника ГАИ. Но чуть дальше нарушителя остановил патруль.

Когда инспектор проверил документы, стало ясно, что водитель лишен прав еще в прошлом году, почему он и отказался останавливаться на посту. Далее выяснилось, что водитель был в нетрезвом состояние.

- В отношении 42-летнего жителя Дудинки было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», – рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Виновного приговорили к 10 месяцам колонии и лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года девять месяцев.