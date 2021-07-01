Ребята из Красноярского края стали финалистами конкурса «Большая перемена»

Напомним, «Большая перемена» - это проект президентской платформы «Россия - страна возможностей», который реализуется в рамках нацпроекта «Образование» и является самым масштабным конкурсом для школьников в истории современной России.

Ребята из Красноярья прошли в финал конкурса в категории 5-7-х классов. Из 10 000 участников в данной категории от нашего региона только 11 стали лучшими. В скором времени 600 финалистов со всей страны отправятся в лагерь «Артек», где с 6 по 14 июля 2021 года пройдёт заключительный этап конкурса, а 300 победителей поедут на поезде «Большой перемены» в путешествие от Москвы до Владивостока и обратно.

«В «Большой перемене» участвует много ребят из маленьких городов и посёлков. Для них конкурс - это возможность заявить о своих способностях на всероссийском уровне, стать частью огромной дружной команды, где ценят талант каждого. В этом году проект стал по-настоящему семейным: многие старшеклассники привели на конкурс своих младших братьев и сестёр, они поддерживают их и дают советы, как пройти конкурсные испытания», - отметила Наталия Мандрова, координатор проекта «Большая перемена», директор ФГБУ «Роспатриотцентр».