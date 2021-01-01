Ребята из воскресных школ готовятся к светлому празднику Рождества Христова

В Норильске есть две воскресные школы — при кафедральном соборе «Всех скорбящих Радость» и в новом храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Уроки и кружковые занятия у детей в конце года проходили на платформе Zoom, но дистанционная работа не помешала им с душой подготовиться к светлому празднику Рождества, который мы будем отмечать 7 января. Дети сделали рисунки для традиционной рождественской выставки, испекли расписные пряники вместе с родителями, смастерили новогодние игрушки, часть из которых, вместе с открытками, они передадут пожилым одиноким людям, которых опекает православное сестричество милосердия. На страницах наших воскресных школ в интернете можно увидеть и кукольный спектакль «Волшебная ночь», который подготовили педагоги воскресной школы Свято–Скорбященского прихода. Их воспитанники приняли участие в проекте норильской епархии «Рождество в Заполярье», создав ёлочные игрушки в этническом стиле — в виде чумов, оленей, белых медведей и других животных Арктики. А ещё вместе с детьми воскресной школы в храмовом комплексе на улице Мира, 6, записали праздничный онлайн–концерт, который можно увидеть и на сайте кафедрального собора «Всех скорбящих Радость». Праздника у рождественской ёлки в епархии в этом году не будет из–за ограничительных мер, но ребята постарше с радостью приняли участие в строительстве снежных вертепов во дворах храмов.