Ребятам из гимназии № 11 вручили копию боевого знамени 29-го отдельного дивизиона бронепоездов

Копию учащимся торжественно передали 9 мая в Красноярске на краевом фестивале школьных музеев и кружков патриотической направленности. «Норильчане представили социально-образовательный проект о музее гимназии, посвящённый теме «Вклад Норильска в достижение Победы», — рассказала директор гимназии Нина Шпетная. — Он был признан одним из лучших в крае, и одна из наших наград – копия боевого знамени 29-го отдельного дивизиона бронепоездов, который был сформирован в Красноярске в конце 1941 года. Я считаю, очень важно прививать патриотизм с раннего детства, пробудить у ребёнка чувство любви к Родине, народу, природе России, зажечь искорку любви и интереса к жизни людей в разное историческое время. Необходимо, чтобы дети знали и уважали своё прошлое, свои истоки. Мы обязаны помнить о тех, кто, не щадя себя, сражался за Отечество, за мир во всем мире».

О бронепоездах времён Великой Отечественной войны известно немного. Основными видами техники, «вытянувшими на себе» всю войну, были танки и самолёты, но на начальном этапе войны большие потери в танковых войсках заставили советское командование искать резервы, и важную роль здесь сыграли бронепоезда. После они активно использовались практически на протяжении всех боевых действий.

21 мая копия боевого знамени пополнила экспозицию музея гимназии.