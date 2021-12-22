Региональная социальная доплата к пенсии с января 2022 года будет назначаться автоматически

Напомним, что социальная доплата к пенсии положена всем неработающим пенсионерам, проживающим в Российской Федерации, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе его проживания. В 2021 году по России он составляет 10 022 рубля, а для Красноярского края эта величина равна 10 963 рублям (в 2022 году - 12 080 рублей). Так как по краю эти значения выше размера федерального прожиточного минимума, то назначается региональная социальная доплата к пенсии. Таким образом, региональная социальная доплата – это разница между прожиточным минимумом на пенсионера в субъекте и ежемесячным доходом гражданина.

«В Красноярском крае региональную социальную доплату к пенсии получают более 103 тысяч граждан. Беззаявительное назначение данной доплаты к пенсии станет новой услугой, которая будет назначаться проактивно в рамках цифровой трансформации на основании обмена информацией между территориальным управлением Пенсионного фонда России и управлением социальной защиты населения по Красноярскому краю», - сообщила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Отметим, до вступления в силу новых правил региональная социальная доплата к пенсии в беззаявительном порядке назначалась только детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца. Неработающим пенсионерам необходимо было подавать в территориальное отделение соцзащиты населения по месту жительства соответствующее заявление.

Информацию о назначении региональной социальной доплаты к пенсии граждане будут получать по почте. Выплата будет производиться тем же способом, что и пенсия.