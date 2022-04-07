Региональные меры поддержки коснутся и туристической отрасли

Сегодня на федеральном уровне уже предусмотрен широкий спектр льгот для туристической отрасли — нулевая ставка НДС на пять лет для гостиниц и других средств размещения, льготное кредитование, кредитные каникулы, отсрочка по оплате УСН, реструктуризация задолженности и так далее. В регионе предусмотрены субсидии муниципальным образованиям: на создание инфраструктуры туристско-рекреационных зон, социальный заказ по организации поездок по краю для школьников, гранты турбизнесу.

По словам руководителя краевого агентства по туризму Ольги Василенко, нынешняя ситуация открывает новые возможности для туристической отрасли внутри страны и в крае. Для развития туризма на заседании оперштаба были предложены такие мероприятия как актуализация данных по земельным участкам, создание условий для проведения электричества к местам возможных кемпингов и другие. «Соглашусь, для ускоренного развития туризма в регионе предпосылки есть. Поэтому все меры поддержки, которые сегодня предложило агентство, нужно разбить на два блока. Первый – оперативные решения, необходимые для принятия в ближайшее время, второй – системные мероприятия, направленные на планомерное увеличение турпотока», —подытожил Сергей Верещагин.