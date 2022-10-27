МАУ ИЦ «Норильские новости»

Региональный оператор по обращению с ТКО «РостТех» запустил мобильное приложение

Региональный оператор по обращению с ТКО «РостТех» запустил мобильное приложение

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Региональный оператор по обращению с ТКО «РостТех» запустил мобильное приложение

Новое приложение уже доступно для скачивания в Google Play, App Store и App Galary.

Региональный оператор по обращению с ТКО «РостТех» запустил мобильное приложение

С помощью приложения клиенты смогут просматривать начисления, а также вносить оплату за услуги по вывозу мусора, не выходя из дома. Кроме того, на смартфоне будут отображаться push-уведомления с напоминаниями об оплате или важными новостями.

Для авторизации в приложении пользователю необходимо будет ввести номер телефона и дождаться СМС с подтверждением активации аккаунта. Затем ввести лицевой счет и пароль ВАС (указаны на квитанции). Если квитанции под рукой нет, узнать необходимые для регистрации данные можно по телефону call-центра 8 (3912) 19-05-05, по электронной почте rkc@rosttech.online или с помощью чата в официальной группе ВКонтакте.

Фото из открытых источников
27 октября в 10:31 560
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