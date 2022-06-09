Регионы смогут компенсировать затраты по обязательствам перед банками и внешними кредиторами

В правительстве РФ сообщили, что российские регионы, досрочно погасившие долговые обязательства по ценным бумагам, банковским кредитам и внешним займам в январе–феврале текущего года, смогут рассчитывать на бюджетные кредиты.

Речь идёт о практике замещения рыночной задолженности бюджетными кредитами. Решение позволит поддержать регионы и стабилизировать их финансовую ситуацию в условиях внешних ограничений. Порядок предоставления кредита и его объём для конкретного региона будет зависеть от ранее принятых правил предоставления и возврата бюджетных кредитов на 2022 год.